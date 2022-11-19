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Gianfranco Monti risponde a Barone: "Ho il sospetto che Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano"

Alzare il fatturato andando in Champions League" Gianfranco Monti ha commento le parole dette da Joe Barone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2022 15:36
Gianfranco Monti risponde a Barone: "Ho il sospetto che Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano" -
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Gianfranco Monti risponde a Barone: "Ho il sospetto che Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano"

Lo speaker fiorentino Gianfranco Monti ha commentato le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone che ha detto ieri a La Nazione: "Per alzare il fatturato serve giocare la Champions League". Questo il pensiero di Monti a Radio Bruno:

"Ho letto le parole di Joe Barone, le sue parole sulla Champions mi fanno sognare ma se vuoi andare in Champions, lo dico da tifoso, Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano. Parlo anche del prossimo anno perchè quest'anno non so nemmeno se andiamo in Europa, i giocatori contano, per arrivare in Champions devi lavorarci per anni, se Barone ha detto una cosa del genere, mi fa godere, benissimo, sono contentissimo ma c'è da fare un lavoro e certamente non con Sabiri e Grifo. Mi piacerebbe avere un organico di livello come quello della Lazio e lottare per la Champions come stanno facendo loro, con una squadra cosi non ti basterebbe il Franchi per tutti i tifosi allo stadio. Rimango allibito su come un giocatore come Milinkovic Savic, tra i migliori in Europa, possa rimanere sempre l"

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