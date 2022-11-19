Gianfranco Monti risponde a Barone: "Ho il sospetto che Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano"

Alzare il fatturato andando in Champions League" Gianfranco Monti ha commento le parole dette da Joe Barone

Lo speaker fiorentino Gianfranco Monti ha commentato le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone che ha detto ieri a La Nazione: "Per alzare il fatturato serve giocare la Champions League". Questo il pensiero di Monti a Radio Bruno:

"Ho letto le parole di Joe Barone, le sue parole sulla Champions mi fanno sognare ma se vuoi andare in Champions, lo dico da tifoso, Jovic e Cabral in Champions non ti ci portano. Parlo anche del prossimo anno perchè quest'anno non so nemmeno se andiamo in Europa, i giocatori contano, per arrivare in Champions devi lavorarci per anni, se Barone ha detto una cosa del genere, mi fa godere, benissimo, sono contentissimo ma c'è da fare un lavoro e certamente non con Sabiri e Grifo. Mi piacerebbe avere un organico di livello come quello della Lazio e lottare per la Champions come stanno facendo loro, con una squadra cosi non ti basterebbe il Franchi per tutti i tifosi allo stadio. Rimango allibito su come un giocatore come Milinkovic Savic, tra i migliori in Europa, possa rimanere sempre l"

QUARTA MIGLIORE DELLA SERIE A

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