Quarta miglior difensore della Serie A per tackle e duelli vinti ma Scaloni non lo porta al mondiale

Il difensore argentino si è imposto in questa prima parte di stagione nella difesa viola con prestazioni super convincenti

Lucas Martinez Quarta è stata una delle sorpresa della Fiorentina in questo avvio di stagione guadagnandosi meritatamente il posto da titolare accanto a Milenkovic, accantonando un Igor impreciso e che non trasmette sicurezza. In queste prime 15 partite, ll'argentino, ha dato tanta sicurezza alla difesa viola, infatti ha il miglior rendimento in serie A per quanto riguarda tackle (44) e duelli vinti (104), mentre si posiziona dietro solamente ad Ibañez per palloni rubati (49). Resta quindi incomprensiile il fatto che il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, l'abbia lasciato a casa per il mondiale in Qatar. Lo riporta Kickest.

NICO GONZALEZ: "STO MALE"

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-torna-a-firenze-dopo-aver-perso-i-mondiali-ai-giornalisti-confida-sto-male/193091/