Nico Gonzalez torna a Firenze dopo aver perso i mondiali. Ai giornalisti confida: "Sto male"

Gonzalez è tornato triste dall'Argetina dopo aver perso i Mondiali per una ricaduta del suo infortunio con la Fiorentina

Nico Gonzalez è tornato a Firenze, a darne notizia è la giornalista della RAI Sara Meini. Queste le sue parole su Twitter: "Fiorentina Nico Gonzalez, che si è infortunato durante un allenamento con Argentina, è appena rientrato a Firenze. “Come sto? Male”.

NARDELLA TIRA UNA FRECCIATINA A JOE BARONE SULLO STADIO

https://www.labaroviola.com/frecciata-di-nardella-alla-fiorentina-barone-chiede-risposte-sullo-stadio-viola-non-si-e-mai-interessata/193088/