18 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Monti: “Fiorentina-Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarci”

News

Monti: “Fiorentina-Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarci”

Redazione

18 Novembre · 18:40

Aggiornamento: 18 Novembre 2025 · 18:40

TAG:

ACF FiorentinaFiorentina-JuventusKeanmonti

Condividi:

di

Il noto tifoso viola ha parlato della situazione della Fiorentina in vista della gara alla storica rivale bianconera

Gianfranco Monti, noto tifoso della Fiorentina, si è espresso ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa viola: “Bisogna pensare partita per partita, come ha detto Vanoli. Con la Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarli, per farci tornare un po’ di sorriso, tanto l’annata è buttata via. È importante perché la Juve è sempre la Juve, ma sono importanti soprattutto i tre punti, e per loro sarebbe una spinta di morale molto importante, per poi andare a Bergamo”.

Sui i miglioramenti attesi: “Sono sicuro che Vanoli non farà come ha fatto Pioli, che già dalla seconda giornata iniziò a mettere alcuni in panchina. Vanoli rischierà di fare meno danno possibile, perché oggi è più alto il rischio di far danno di quello di far bene. Mi aspetto una Fiorentina semplice che porti la vittoria”.

Sui giocatori che devono ritrovarsi: “Gudmundsson e Kean mi aspetto che abbiano voglia di rivalsa, Kean contro la sua ex squadra, mentre Gudmundsson l’ho visto meglio a Genova in coppia con Piccoli. Kean deve fare il salto di qualità, mettendosi a disposizione della squadra. Mi aspetto veramente tanto anche da Fazzini e da Kouadio”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio