Monti: “Fiorentina-Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarci”

Gianfranco Monti, noto tifoso della Fiorentina, si è espresso ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime in casa viola: “Bisogna pensare partita per partita, come ha detto Vanoli. Con la Juventus è un’occasione troppo ghiotta per i giocatori per riconquistarli, per farci tornare un po’ di sorriso, tanto l’annata è buttata via. È importante perché la Juve è sempre la Juve, ma sono importanti soprattutto i tre punti, e per loro sarebbe una spinta di morale molto importante, per poi andare a Bergamo”.

Sui i miglioramenti attesi: “Sono sicuro che Vanoli non farà come ha fatto Pioli, che già dalla seconda giornata iniziò a mettere alcuni in panchina. Vanoli rischierà di fare meno danno possibile, perché oggi è più alto il rischio di far danno di quello di far bene. Mi aspetto una Fiorentina semplice che porti la vittoria”.

Sui giocatori che devono ritrovarsi: “Gudmundsson e Kean mi aspetto che abbiano voglia di rivalsa, Kean contro la sua ex squadra, mentre Gudmundsson l’ho visto meglio a Genova in coppia con Piccoli. Kean deve fare il salto di qualità, mettendosi a disposizione della squadra. Mi aspetto veramente tanto anche da Fazzini e da Kouadio”.