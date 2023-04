Monti: “Brekalo è un titolare. Non giocava mai perché Italiano se l’è coccolato e ora sta venendo fuori”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti, ha così parlato del tema esterni in casa Fiorentina, partendo da Ikoné fino a Brekalo: “Ikoné mi fa arrabbiare. Per me è molto bravo, ma fa sempre quel qualcosa in più che risulta di troppo. Ed è chiaro che al momento gli preferisco anche Brekalo. Italiano? Mi piace tantissimo, quando dissi che Brekalo sarebbe stato titolare mi dissero che mi sbagliavo. Non giocava mai perché se l’è coccolato e adesso sta venendo fuori. Ma per me farà tanto comodo e sarà un titolare già prossimamente”.

Infine, sulla sfida di questa sera contro l’Atalanta: “Io metterei i più forti, così come è accaduto a Poznan. Lì la Fiorentina è stata squadra e ha giocato una grande partita, con l’arroganza giusta”