Monti: “Vanoli non è mai banale, cambierà sicuramente il centrocampo. La partita con la Juve non è decisiva”

Le sue dichiarazioni: “Vanoli mi piace moltissimo, perché non è mai banale. In questo momento come tifosi si può fare tanto, restando uniti. Ora al di là della Juventus tutte le partite sono fondamentali, una alla volta. Serve rimanere concentrati da qui a fine stagione. Per salvarsi e andare avanti in Conference e poi si tirerà una riga. Credo che Vanoli cambierà qualcosa a centrocampo che è il problema vero di questa Fiorentina, più della difesa. Non fa filtro, lasciando scoperta la retroguardia, e non crea nulla davanti. Sono curioso anche di vedere quello che avrà in mente di fare davanti. Vlahovic mi piace tantissimo, hanno lui e Yildiz davanti che sono tanto forti. Incontrare la Juventus adesso per noi è il momento migliore. Siamo in difficoltà psicologica, non in quanto a giocatori. La Juve è più forte di noi, ma vive allo stesso tempo delle difficoltà”.