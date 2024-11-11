Monti: "Pradè è stato massacrato ma il merito è tutto suo. Ha fatto il mercato tutto da solo"

La Fiorentina vince, il popolo viola sogna il giorno dopo la vittoria contro il Verona e il secondo posto in classifica. Le parole di Monti

Gianfranco Monti, speaker radiofonico, ha parlato del momento della Fiorentina il giorno dopo la vittoria della squadra viola contro il Verona, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Un uomo non cambia una squadra, su questo è arrivata la smentita perchè non è vero. Kean fa la differenza e secondo me è tutto l'insieme che funziona, tanto è il merito dei tifosi, lui è arrivato qui con la città ai suoi piedi. Io ero fra quelli che aveva qualche dubbio su Kean. Firenze l'ha accolto, lui si diverte come un matto, vive in centro, tanto è merito suo e tanto è merito dei tifosi e questo fa tanto per la testa. La classifica va guardata, io questo non lo avrei detto, pensavo che la Fiorentina potesse arrivare tra il sesto e il non posto, le prime partite non sono andate bene e poi hai ripreso tutti i punti. Pradè è stato massacrato, ma è da anni che è cosi, ha fatto il mercato da solo, il merito è tutto suo, complimenti perchè hanno costruito una bella squadra, tanto di cappello"

LE PAROLE DI LORENZO AMORUSO SULLA FIORENTINA

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