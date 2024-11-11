Amoruso: "Alla Fiorentina bisogna volare molto bassi, ci sono troppe squadre, nessuna illusione"

La Fiorentina vince ed è seconda in classifica, il giorno dopo la vittoria al Verona il popolo viola sogna. Le parole di Amoruso

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria della squadra viola contro il Verona, queste le sue parole:

"Bisogna volare molto basso oggi alla Fiorentina, ci sono troppe squadre li, ricordiamo che il Bologna lo scorso anno è arrivato in Champions per il girone di ritorno, nel girone di andata non era cosi in alto. L'entusiasmo va tenuto a freno, non perchè non vada bene l'entusiasmo ma perchè manca qualcosina, ci sono troppe squadre, troppe situazioni ancora poco chiare, sono passate solo 12 partite. Iniziamo a vincere la prossima partite. Vai a Como, vinci la partita e poi affronti la partita in casa da concorrente. Non voglio smorzare l'entusiasmo ma voglio essere realista, è presto. Finiamo il girone di andata e poi valutiamo, ci sono troppe squadre, lo ripeto. Sinceramente non mi aspettavo una Lazio cosi alta, la Roma non mi era piaciuta dall'inizio, il Milan subisce troppi gol.

Voliamo bassi anche su Kean, il paragone con Batistuta non c'è, chi lo ha avuto all'inizio racconta di un giocatore che aveva si dei limiti tecnici ma con una voglia e una forza pazzesca, lui è sempre stato un trascinatore con l'atteggiamento. Kean non ha mai avuto problemi tecnici, ha avuto un'evoluzione strana, anche per demerito di alcuni allenatori. A volta bisogna riconoscere ai giocatori dei meriti e del potenziale. La cosa importante di questa squadra è che lui è punto di riferimento perchè fa giocare tutti bene. Oggi il portiere e i difensori buttano la palla in avanti e la prende lui, lo cercano sempre. Quando gioca Kouamè la squadra non gioca altrettanto bene"

LE PAROLE DI SPALLETTI SU COMUZZO

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