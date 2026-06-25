Monti: "Non mi arrendo, se Gudmundsson viene ceduto, altrove farà di nuovo il fenomeno"

L'opinionista ha detto il suo parere su Gudmundsson a Firenze

A Radio Bruno l'opinionista e tifoso Gianfranco Monti ha parlato di alcuni giocatori come Gudmundsson: "Ne parlano tutti bene e non capisco perché non può essere quello dello scorso anno. Con lui non mi arrendo perché ci credo ancora, non ho voglia di vederlo fare il fenomeno a Roma o a Bergamo, lo voglio rivedere perché si deve riprendere".

Su Sottil: "Si guardi allo specchio perché se non gioca neanche a Lecce, un motivo ci sarà. Deve prendere atto della realtà e riflettere perché ha sprecato tutte le occasioni avute."

Su Sohm: "Lui è uno di quelli che voglio rivedere e sarei contento se Grosso ci puntasse perché non penso abbiamo visto chi è davvero e ci scommetterei seriamente."