Monti lancia Kean: “Se gioca con la squadra, può essere devastante, spero vederlo esultare sotto la Fiesole”

A Radio Bruno è intervenuto il noto speaker radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti per parlare della gara di oggi: “Questa rivalità è storica e viene sentita da entrambe le parti, noi siamo ultimi ma nemmeno loro ridono perché non vincono da un po’ e non sono la squadra che erano prima perché hanno cambiato ora l’allenatore come noi, questo ci fa capire com’è lo stato attuale delle squadre. Sono più forti di noi, ma oggi è una grande opportunità di riscatto.”

Prosegue: “Tanti duelli in campo, poi i giocatori devono fare il loro, spero che segni Kean sotto la nostra Curva poi ci sarà da vedere Vlahovic che va marcato a dovere con Comuzzo, Ranieri e Pongracic pronti a dare battaglia.”

Sulla coreografia: “Siamo una tifoseria da Champions, purtroppo la squadra non tiene il passo, ma anche senza coreografia il tifo si farà sentire e i giocatori sentiranno tutto il calore che la Fiesole sa dare perché ne hanno davvero bisogno, stiamo uniti e poi alla fine vedremo.”

Su Kean: “Deve capire che fa parte di una squadra e deve dialogare insieme con Gudmundsson. Lui è un attaccante formidabile e se si mette in coppia con l’islandese, sono problemi per tutti. Ricordiamo che è la punta della Nazionale.”

Su Vanoli: “Già da giocatore era molto cazzuto, a me piace come parla perché non è banale e non fa i soliti discorsi degli addetti ai lavori. Lui è diretto e schietto, sa usare le parole giuste ed è un grande motivatore.”