Monti esplode: “La gente è esausta. I tifosi spendono un patrimonio per questo spettacolo. Dov’è la società? “

28 Novembre · 15:38

Aggiornamento: 28 Novembre 2025 · 15:38

Le parole di Gianfranco Monti dopo le dichiarazioni di Dzeko e la sconfitta della Fiorentina contro l'AEK Atene

Gianfranco Monti è intervenuto oggi nel corso del Pentasport di Radio Bruno dopo la sconfitta di ieri sera in Conference League per commentare le parole di Dzeko: “Le cose che ha detto Dzeko mi hanno infastidito ma è tutto vero. Però quelle parole doveva dirle qualcuno in società, come il direttore generale Ferrari o, al massimo, il DS Goretti. Serve un bagno di umiltà, devono capire cosa è Firenze e devono metterci la faccia. L’alternativa era costruire una società piena di uomini di calcio, adesso è ancora possibile ma è difficile, vedendo la situazione”.

Aggiunge: “A Edin voglio dire che chi fischia dallo stadio, lo fa perché è esausto, dopo tutti i soldi spesi per vedere questa squadra. Allora che paghino la prossima trasferta a Reggio Emilia! I calciatori e la società paghino i viaggi e i biglietti per la partita, e poi possono chiederci di non fischiare più, perché, ripeto, chi fischia allo stadio, è perché spende un sacco di soldi per assistere le prestazioni di questa Fiorentina”.

