Monti: “La Fiorentina non ha programmazione, a Bologna sanno fare calcio, qui meno e si vede”

Il noto tifoso viola e conduttore Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla sconfitta di Bologna ed alla stagione della squadra di Italiano: “Mentre guardavo la partita paragonavo le due squadre, chi ha costruito la Fiorentina deve farsi più di una domanda perché non vedo programmazione, mentre quella del Bologna è chiara. La Fiorentina ha grandissimi limiti ed è responsabilità di chi l’ha fatta. Faccio i complimenti al Bologna per tutti gli acquisti azzeccati e l’idea di calcio che ho visto. La Fiorentina è una società ricca, ma gli investimenti non hanno reso come quelli del Bologna dove stanno credendo di più all’Europa.”

Sulla Fiorentina: “Nico è fortissimo, ma sta troppo spesso ai box, Arthur è un giocatore che gioca pochissimo e Bonaventura ora non va, questi sono i 3 più forti e se la squadra è così è tra il settimo ed il decimo posto, ma, ripeto, i giocatori e l’allenatore non hanno tutta la colpa, anzi. Se guardo le prossime partite sono preoccupato, vedo Italiano nervoso, mi sembra non ci sia un bel clima”.