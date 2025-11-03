Monti: “Pioli ha gestito molto male la situazione, ma credo che la colpa stia nel mezzo”

Il noto tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti, si è espresso a Radio Bruno per commentare le concitatissime ore in casa viola: “Io credo che l’80% fosse contento di Pioli, io ero contento, era la scelta del futuro, e credo che Pioli non sia questo, perché se è questo deve fare autocritica. Ha gestito molto male la situazione, sono terribilmente deluso, soprattutto pensando a quello che pensavamo a luglio, al mercato che ha portato ad una squadra importante, ora è facile criticarlo. Per me la stagione era disastrosa se eravamo quattordicesimi.

Su Pioli: “Chissà come mai c’è questo attrito, cosa è successo che lo ha irrigidito. La Fiorentina gli aveva promesso nove milioni netti, ma credo che Pioli libero non rimarrebbe, anche se la società non ci fa una grande figura a pensare di individuare in Pioli l’unico responsabile, perché credo che la colpa stia nel mezzo. Si può sfruttare quest’occasione terribile per ripartire per prendere uno come Maldini, che a me piace da impazzire, ed è uno che dovrebbe fare tutto”.