Monti supporta Palladino: "Mi è piaciuto molto in conferenza, diventerà un grande allenatore"

Monti ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, elogiando l'atteggiamento di Palladino e commentando la partita di ieri

L'opinionista e tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Su Palladino: "Mi è piaciuto molto Palladino in conferenza, ha ragione, gli manca la macchina, la qualità. Lui dovrà mettere l’identità, che con lo scorso allenatore c’era. Si vede che diventerà un buon allenatore, si capisce il modo di giocare."

Su Kean e la difesa: "Kean sta giocando molto bene, ieri si è mosso bene, sembra che abbia qualità e si sta comportando benissimo. Quarta ha fatto gol, ma un disastro il primo tempo, da 4. In difesa abbiamo sofferto tantissimo, Pongracic malissimo. Milenkovic ha fatto un’annata un po’ così, ma è più forte di Pongracic, che ha preso 3 cartellini in 2 partite con interventi tutti fuori tempo. Ranieri l’unico che si salva, si è già adattato al calcio di Palladino, o comunque più degli altri. Sicuramente bisogna aver pazienza, la condizione fisica arriverà."

Sul centrocampo: "A centrocampo ieri mi è piaciuto Bianco, se guardo Mandragora ieri… Amrabat è entrato bene, mi piace il suo professionismo, nonostante voglia andar via entra e gioca. Mancano almeno 2 giocatori veri però, siamo scoperti a centrocampo. A me Kostic non dispiacerebbe, potrebbe anche starci, ma ha l'ingaggio un po’ alto. Il quinto a sinistra sarebbe il suo ruolo, è un giocatore che nella Fiorentina potrebbe fare la differenza."

Su Ikoné: "Io non posso più vedere alcuni giocatori che fanno i primi 10 metri esaltanti e poi gli ultimi 5 una roba inguardabile (riferimento a Ikoné, ma senza fare nomi, ndr)."

KOSTIC VUOLE LA FIORENTINA

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