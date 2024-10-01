Monti: "Se la Fiorentina è ambiziosa non prende Palladino. La squadra è migliore, l'allenatore no"

Lo speaker radiofonico fiorentino, Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e del suo momento attuale, queste le sue parole:"I 6 punti persi con Venezia, Monza ed Empoli non te li r...

Lo speaker radiofonico fiorentino, Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e del suo momento attuale, queste le sue parole:

"I 6 punti persi con Venezia, Monza ed Empoli non te li rende più nessuno, saremmo stati secondi con questi punti. Alla società chiedo qual è l'obiettivo della stagione, la società ha detto che l'obiettivo è l'Europa League e dunque non sei in linea con l'obiettivo. Io rispetto l'Empoli ma sono nettamente inferiore a noi, non puoi buttare via queste partite, a meno che tu non dice che vuoi arrivare decimo, visto che non vogliamo questo, questi sono punti buttati via. Adesso devi vincere con il Milan per stare al passo. Non sono di quelli che dicono che Palladino deve essere mandato via ma se dobbiamo essere corretti il mercato è buono, la squadra è meglio dello scorso anno, è stato fatto un passo in avanti con la squadra ma non con l'allenatore.

Da tifoso dico che se vuoi essere ambizioso non prendi un allenatore che allena da un anno e mezzo e veniva da Monza, ha fatto un campionato degno da Como e Genoa, nulla di più. De Gea, Gosens, Kean, Gudmundsson sono giocatori forti, poi ci sono altri giocatori che vanno benissimo. Colpani non mi fa impazzire ma lo ha voluto Palladino. Farei giocare Kean, gli serve fare più gol possibili, non c'è da far calcoli, c'è da vincere. Spero che la società parli con l'allenatore per risolvere i problemi.

Se prendi Palladino non mi dire che è una Fiorentina ambiziosa, è un allenatore giovane che deve sbagliare e se deve sbagliare che vada ad un altra parte. Non ha colpe lui, Palladino sta facendo Palladino, è giusto e normale che lui faccia degli errori. Tra Monza e Fiorentina, solo a livello di tensione e pressione, sono cose completamente diverse"

GUDMUNDSSON E LE LITE PER I CALCI PIAZZATI

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