Monti non ha dubbi: ''Vlahovic si sta trovando bene alla Juventus perchè lì non hanno schemi''

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno del bel momento della stagione della Fiorentina. Occhi alle prossime uscite.

Intervenuto a Radio Bruno, il tifoso viola e speaker radiofonico Gianfranco Monti ha parlato della bella vittoria contro lo Spezia e dei principali temi di attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

''Fiorentina Atalanta? La dea ha un allenatore molto bravo, averli battuti è stato davvero meraviglioso in ragione dell'ottima squadra che sono. Adesso ci aspetta un tour de force. In coppa Italia partiamo sfavoriti contro la Juventus, noi possiamo perdere o vincere da chiunque.

Odriozola? Mi fa impazzire, da quello che so tornerebbe a Madrid solamente per giocare, non di certo per verniciare la panchina, altrimenti resterebbe super volentieri a Firenze. Oltre che su di lui è possibile vedere la mano di Italiano su parecchi calciatori. Tutti si scandalizzano per Ikonè che non gioca, semplicemente non è ancora pronto.

Cabral? Ho le stesse sensazioni di Ikonè, sono due calciatori che vanno aspettati ma sono stati presi per fare i titolari. Poi avere come riserva Piatek è un lusso non da tutti. Ieri ha fatto molto bene, anche se ha qualche problemino con i rigori. Abbiamo una rosa importante, con un futuro importante, ci sono ricambi di qualità in tutti i ruoli, l'unico slot che vedo a corto di ricambi è la linea mediana, manca un vice Torreira.

Nico Gonzalez? Deve avere maggiore concretezza, ma è un calciatore molto forte, che ha nei piedi 6-7 gol all'anno e altrettanti assist.''

BUCCIANTINI PROPONE: ''GONZALEZ RIGORISTA? SE SERVE PER FARLO SBLOCCARE FACCIAMOLI TIRARE I RIGORI

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