Queste le dichiarazioni del noto speaker e comico Gianfranco Monti all’emittente Radio Bruno sullo scenario degli ultimi giorni: “Personalmente, avendo partita IVA se non lavoro, non guadagno. Voglio fortemente che il nostro Paese si faccia trovare pronto quando tutto ripartirà. Siamo finiti dentro il calderone per primi, dovremo tirarne fuori la pelle per primi. Vorrei che coloro che hanno la possibilità di muovere qualcosa, come ristoranti e alberghi, ci venissero incontro inventandosi qualcosa per quello che possono in modo da far girare nuovamente l’economia. Perché la situazione è drammatica”.