Monti: “Palladino è stato confermato da Commisso perchè abbiamo fatto meglio della scorsa stagione”

A Radio Bruno ha parlato l’opinionista Gianfranco Monti per commentare la situazione in casa viola: “La Fiorentina ha fatto meglio dell’anno scorso in termini di punti ma questo non è servito a nulla perchè alla fine non abbiamo raccolto nulla nonostante abbiamo vissuto nei piani alti della classifica a lungo. Non ho mai avuto dubbi sul futuro di Palladino perchè lo ha voluto Barone ma non penso che Pradè sia stato contento della scelta societaria ma ha dato il suo assenso.”

Sulle coppe: “La piazza non vuole Palladino ed è molto arrabbiata per questa decisione che credo sia stata dettata da Commisso in particolar modo. Dato che le coppe sono quasi impossibili sono curioso di capire come si intende ripartire solamente con il campionato che potrebbe permettere alla squadra di concentrarsi su un solo obiettivo come ha fatto il Napoli in questa stagione quindi la Fiorentina potrebbe essere una mina vagante l’anno prossimo perchè ha l’organico per stare tra le prime sei.”

Su Kean: “Non credo che deciderà di andare via perchè Commisso non penso lo voglia far partire nonostante mi aspetto diverse squadre alla porta per lui. Non credo che se ne andrà perchè in altre squadre rischia di fare panchina e guardando in ottica mondiale gli conviene restare alla Fiorentina.”