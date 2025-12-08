8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Monti: “Vanoli deve usare meno parole e più fatti, non ha in mano lo spogliatoio della Fiorentina”

Radio

Monti: “Vanoli deve usare meno parole e più fatti, non ha in mano lo spogliatoio della Fiorentina”

Mirko Carmignani

8 Dicembre · 14:09

Aggiornamento: 8 Dicembre 2025 · 14:09

TAG:

#FiorentinaDe GeadodoKeanmontiPioliVanoli

Condividi:

di

Lo speaker radiofonico e tifoso viola è intervenuto per parlare della Fiorentina che sta vivendo un momento duro

A Radio Bruno è intervenuto lo speaker radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti per commentare la situazione in casa Fiorentina: “Non penso che bisogna cambiare di nuovo l’allenatore perché ora è lui che deve incidere, chiaramente se non vincesse nemmeno domenica con il Verona comincerei a pensarci ma adesso sono confuso perché la Fiorentina non ha società né chiarezza verso i suoi tifosi. Se si prendesse Iachini sarebbe un ulteriore passo indietro rispetto ad ora, ma non so proporre un nome giusto alternativo.”

Prosegue: “Su Vanoli bisogna parlarne perché è arrivato, ha fatto tante dichiarazioni belle forti citando anche i diretti interessati, ma dopo non ha dato un continuo rispetto alle parole perché la Fiorentina gioca come con Pioli e non ha cambiato nulla, tranne la comunicazione, però nella parte sportiva non funziona niente.”

Sulla Fiorentina: “Ci sono 72 punti in palio e a noi ce ne vogliono 30 e li dobbiamo fare in tutti i modi, però il problema generale resta la società che non si sa imporre e che non sa dare una linea da seguire. Ho tanta paura ed è strano perché sono sempre fiducioso, però ora non riesco a trovare speranze a cui attaccarmi perché nessuno sta performando come deve e non interessa a nessuno perché al rigore nessuno ha esultato e poi ho visto i nostri senatori cadere.”

Sui singoli: “Kean è sparito, non ha fatto nulla sabato poi De Gea ha preso 4 perché è stato orribile e ha preso dei gol che non sono da lui. Dodò si esalta per un contrasto vinto, mi sembrava tarantolato ma che scene sono?.”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio