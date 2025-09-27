Monti: “Ho paura della Fiorentina, non del Pisa. Mi aspetto di più da Kean, Fagioli e Gudmundsson”

L’opinionista Gianfranco Monti si è espresso sul momento della Fiorentina, soprattutto in relazione all’imminente derby contro il Pisa

L’opinionista Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, commentando le ultime in casa Fiorentina: “Non ho paura del Pisa, ma della Fiorentina, perché è una squadra importante. Penso che la Fiorentina abbia fatto un grande mercato, ma tre giocatori devono fare quel click in più di cui ha bisogno”.

Sul rendimento dei giocatori: “Non c’è da dare tante colpe, ma bisogna solo segnalare. Dai giocatori più forti mi aspetto sicuramente di più, come Fagioli, Gudmundsson e Kean, ma la colpa non può essere solo del gioco. Alla gente con grande esperienza non devi insegnare niente, devono essere solo a trovare la posizione, quindi il problema della Fiorentina è solo nella testa. Kean? Secondo me, con un trequartista come Gudmundsson si può ritrovare il miglior Kean. Piccoli si sta sbattendo, ma con Kean ancora non si trova. Impazzirei a vedere Fazzini e Gudmundsson dietro Kean, perché loro non hanno schemi. Domani è un grande possibilità di riscatto per dimostrare che siamo una bella squadra”,

Sulla posizione di Fazzini: “Lo vedrei bene nei due dietro Kean, ma non credo che Pioli lo farà, oppure come terzo di centrocampo. Io farei giocare Nicolussi Caviglia, uno tra Sohm e Mandragora, e un altro tra Fazzini e Fagioli per dare una mano a Gudmundsson e a Kean. Abbiamo molte possibilità di sbizzarrirci, ma, in questo momento, manca la cosa più importante, ovvero il divertimento”.

Sulla pesantezza di Firenze: “Certe piazze si fanno sentire, come a Roma e Milano, ma credo sia meglio così per un calciatore, e se capita di prendersi i fischi, te li prendi, perché a Firenze, dopo poco, se dai tutto quello che hai, torna ad essere la città e tifoseria che è”.