Monti: “Cataldi è un’assenza pesantissima, senza di lui ci manca equilibrio a centrocampo”

A Radio Bruno è intervenuto l’opinionista e tifoso viola Gianfranco Monti per commentare la situazione in casa viola: “Bisogna avere solo un obiettivo ovvero vincere tutte e tre le partite senza badare a quello che fanno gli altri. La Fiorentina ha l’obbligo di fare bottino pieno senza avere altro in testa e stasera sarà la gara più complicata delle tre perché il Venezia si gioca la vita, ma gioca bene e crea occasioni da gol. Il Venezia ha una bella idea di gioco e un allenatore preparato per questo dico che sarà dura.”

Sul centrocampo: “Meglio Adli di Richardson non scherziamo, Adli va riscattato perché insieme a Fagioli fanno una bella coppia, poi ci sta di sbagliare delle partite perché non sono giocatori da Barcellona. Io ero scontento dell’arrivo di Cataldi dalla Lazio invece è una sicurezza ed è un giocatore importante per noi perché quando manca lo notiamo.”

Su Kean: “Per me lui cammina sulle acque per dire quanto mi piace, ma sono sicuro che oggi Beltran e Gudmundsson faranno bene e li voglio vedere combinare in avanti come a Cagliari, può essere la loro partita.”