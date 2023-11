Monti durissimo: “Ingiustificabile l’assenza della Fiorentina alla Hall of Fame. C’è un astio inconcepibile”

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno dell’assenza della Fiorentina all’Hall Of Fame che si è tenuta ieri sera per ricordare e celebrare le glorie della Fiorentina, queste le sue parole:

“Un bellissima serata sciupata dalla mancanza della Fiorentina, ha fatto rumore. È una roba inconcepibile, avranno avuto le loro motivazioni, mi piacerebbe piacerle, vorrei saperle. Portavano magari le ragazze o i ragazzi della Fiorentina. Anche i ragazzi devono respirare certe cose. Firenze ama anche se rompe le scatole. Siamo tutti sotto la stessa maglia, anche chi critica, tutti tifosi di una sola squadra, la Fiorentina. Non trovarla lì ieri sera è una cosa che stride, non capisco perché. Mi aspetto un comunicato, qualcosa, è ingiustificabile. Non c’è il direttore generale? Mandami un altro dirigente, un giocatore o uno della primavera. Si parla di creare identità ma fagli vedere la storia della Fiorentina. Ieri quando ho visto Desolati che mi abbraccia oppure Antognoni per me è un’emozione grande, io li ho visti giocare, da loro mi sono fatto fare gli autografi. Se la società non lo capisce mi è incomprensibile. Il Museo della Fiorentina dovrebbe stare dentro al Viola Park, l’iniziativa di ieri andava fatta al Viola Park, c’è un auditorium grande. Mi rimane indigesta questa cosa, mandami chi vuoi ma manda qualcuno. Vorrei dire ai dirigenti della società e chiedergli perché. Noi non siamo contro di loro, noi siamo tifosi della Fiorentina. C’è un astio che non riesco a capire”

LA GAZZETTA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA