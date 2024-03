Monti: “Stasera grande occasione per l’Europa, crediamoci. Italiano? Spero sia a lungo il nostro allenatore

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto tifoso viola Gianfranco Monti che si è espresso sulla partita di stasera, partendo dal successo con la Lazio: “Questa è un’occasione per stare nelle coppe, ne abbiamo perse tante, adesso giochiamo contro tutte squadre concorrenti quindi bisogna spingere. La Lazio è rimasta dietro, avendo già perso ieri, sarebbe importante staccarla con una vittoria. Con la Lazio è stata la partita più bella della stagione, abbiamo vinto e dominato, ma non sempre è possibile giocare così bene, quindi, per il risultato bisogna fare di tutto, ad esempio ho adorato la vittoria di Udine dove ci hanno preso a pallonate, ma abbiamo vinto: conta quello. Lunedì ho visto la mano del tecnico sinceramente, è stata la sua partita, mi piacerebbe stasera rivedere la stessa squadra con la stessa testa e voglia perché per me il campionato ora è primario.”

Sul Torino: “Si tratta di una squadra che ha giocato bene le ultime partite, ma ha raccolto pochissimo. A Roma doveva fare dei punti, ma non ce l’ha fatta soprattutto per sfortuna. In casa è difficile da affrontare, solo due squadre hanno espugnato il loro stadio. Si trasformano in casa, ma non bisogna rovinare niente soprattutto dopo la Lazio, ci vuole lo stesso atteggiamento e determinazione.”

Sulla squadra viola: “Abbiamo i nostri top ed è vero, ma ora mi sembra ci siano anche altri che stanno facendo bene, per esempio lunedì Sottil non è andato male senza fare chissà cosa ci mancherebbe, ma ci sono nuove individualità come Kayodé, Beltrán e Belotti. Quest’anno anche Terracciano è un top, poco da dire è cresciuto tanto, ha portato dei punti poi sinceramente ne vedo pochi meglio di lui. Si merita il ruolo che ha e non mi lamento di lui. é un solido presente per la Fiorentina.”

Su Italiano: “Sicuramente è un grande allenatore, sta crescendo insieme alla squadra ed alla società, spero rimanga a lungo perché ci possiamo togliere delle soddisfazioni insieme, spero ci porti in Europa League. Sarà un finale di stagione ad alta tensione e noi dobbiamo spingere con loro.”