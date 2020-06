“Il pareggio della Fiorentina con il Brescia – ha detto Gianfranco Monti a Radio Bruno – non è stato una bella cosa, sono venuti fuori i problemi. Sono due anni che a Firenze non vediamo giocare a calcio, sono stufo. Come può Chiesa caricarsi tutto sulle spalle? Iachini a Firenze è amatissimo, ma avrei voglia di veder giocare. Stadio? Bisogna aiutare chi vuole investire, per migliorare una zona, che sia Firenze o Campi poco importa. Spero che Commisso venga ascoltato”.