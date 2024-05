Monti: “Ennesima occasione buttata, ora ad Atene per farci festeggiare ancora per Firenze”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti: “Dopo aver preso il primo gol abbiamo rischiato anche di prendere il secondo ed anche alla fine hai rischiato di perdere, il pareggio è giusto, ma la vittoria avrebbe chiuso i giochi e saresti stato più tranquillo per la partita di Cagliari. Non credevo nella qualificazione all’Europa League dal campionato, ci prendiamo quello che ci meritiamo, abbiamo buttato via troppe occasioni per credere di risolvere tutto con le ultime gare. Ho del rammarico perché questo Napoli era da battere. La nostra prestazione è stata rivedibile, loro hanno creato e potevano farci anche più male. Sono una squadra forte e dovevano lottare per la Champions, non dovevano stare dietro di noi sulla carta. Il rigore per noi non c’era, Belotti andava anche ammonito, quindi, mi prendo il punto e va bene. In tanti lasceranno, per me Bonaventura ieri ha salutato la squadra. Atene per la ciliegina di un ciclo poi ripartiamo con chi rimane e andiamo avanti.”