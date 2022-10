Monti ricorda: “In tutti gli stadi mi hanno sempre buttato di tutto quando esultavo per la Fiorentina”

Gianfranco Monti, speaker radiofonico fiorentino e uomo di spettacolo, ha parlato a Radio Bruno di quello che è avvenuto sugli spalti in occasione di Fiorentina-Inter, le sue parole:

“Ho avuto la fortuna di girare gli stadi grazie a Quelli che il Calcio e sarei diventato ricco per tutte le monetine che mi hanno lanciato ogni volta che esultavo per i gol della Fiorentina, mi hanno massacrato a Bergamo, a Roma, contro la Lazio e contro la Roma, esultavo e mi dicevano “Mettiti a sedere imbecille”. L’episodio di Firenze non mi piacciono, è vergognoso ma ricordiamoci anche dei sacchi di pipi che ci hanno lanciato a Napoli. Su questo non mi sarebbe dispiaciuto leggere due parole da parte della società”

