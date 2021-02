Monti: “Rinnovo Vlahovic? Dusan sia riconoscente con la Fiorentina. A giugno azzeriamo tutto..”

Per parlare del difficile momento viola dopo la recente sconfitta del Ferraris, Labaroviola ha contattato in esclusiva il noto speaker radiofonico Gianfranco Monti.

Buongiorno Gianfranco, come hai visto i viola a Genova?

“Non meritavamo perdere, anzi ai punti avremmo vinto. Ma il calcio è un giochino semplice, nel quale il pallone va spedito nella porta. Beh noi in quel frangente siamo troppo timidi ancora..”.

Vlahovic è il capocannoniere viola con 8 reti ma col contratto da rinnovare, cosa ne pensi?

“Io credo che la Fiorentina stia facendo attraverso Prandelli tutto ciò che un giovane calciatore possa sperare dalla propria società. Dusan sta ricevendo fiducia incondizionata e che piano piano sta per essere ripagata. I gol sono lì a dimostrarlo. Ma ora tocca a lui fare un passo verso queste persone, questa maglia e firmare un sacrosanto contratto di rinnovo”.

Allenatore e direttore sportivo, chi ricoprirà queste cariche il prossimo anno?

“Stimo e voglio bene a Cesare, lo conosco ma penso che sia meglio ripartire da un tecnico nuovo. Non so dirvi se questo sarà Italiano, Juric o magari Sarri..chiunque sia dovrà ricevere un programma di tre anni ed un gruppo di giocatori migliorato in ogni settore. La prossima estate potremmo non avere Milenkovic, Pezzella e Pulgar ad esempio..e per recuperare punti da quelle che ci staranno davanti ci vorranno investimenti sostanziosi.

Anche riguardo Pradè credo sia arrivato il momento dei saluti, sono quattro le sessioni di mercato nelle quali le delusioni sono ampiamente maggiori degli acquisti azzeccati. Se penso di ripartire la prossima stagione in attacco con i soli Vlahovic, Kouamè e Kokorin mi sento male al solo pensiero. Firenze e la Fiorentina meritano altro. Mi metto nei panni di Rocco che spende quattrini per un progetto che per ora fa acqua. Pensiamo alla squadra, lasciamo stare lo stadio e anche il centro sportivo..il quale ringraziando il Signore è in costruzione e sarà un fiore all’occhiello”.

Quale giocatore della rosa viola porteresti in radio a condurre?

“Ne cito tre; Dragowski con quella barba farebbe un figurone, Ribery perchè dev’essere un ragazzo spassoso e pieno di voglia di divertirsi e raccontare. Terzo ma non ultimo il fiorentinissimo Lorenzo Venuti, un tipo simpatico e che pronuncia la C aspirata; ‘la coca gola con la cannuccia corta’ che tanto funziona nel mio settore, poi lo stimo tanto perchè è sempre uno che esce dal campo con la maglia sudata”.

Marco Collini

