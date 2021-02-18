Lady Radio, Nardella, sopralluogo al Franchi insieme a tecnici e ad una delegazione della Fiorentina
Il primo cittadino di Firenze oggi si è recato allo stadio
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2021 10:36
Questa mattina si sta tenendo un sopralluogo allo Stadio Artemio Franchi da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella. Presenti anche gli addetti del Comune e una delegazione della Fiorentina. Tra di loro anche lo Stadium Manager Edoardo Miano. Lo riporta Lady Radio.
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