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Lady Radio, Nardella, sopralluogo al Franchi insieme a tecnici e ad una delegazione della Fiorentina

Il primo cittadino di Firenze oggi si è recato allo stadio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2021 10:36
Lady Radio, Nardella, sopralluogo al Franchi insieme a tecnici e ad una delegazione della Fiorentina - Foto estratta dal video di Lady Radio
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Lady Radio, Nardella, sopralluogo al Franchi insieme a tecnici e ad una delegazione della Fiorentina

Questa mattina si sta tenendo un sopralluogo allo Stadio Artemio Franchi da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella. Presenti anche gli addetti del Comune e una delegazione della Fiorentina. Tra di loro anche lo Stadium Manager Edoardo Miano. Lo riporta Lady Radio.

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