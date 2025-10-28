Monti preoccupato: “La società è assente, l’anno prossimo servirà l’ennesima rivoluzione”

Il noto tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno, proseguendo la sua analisi del momento della Fiorentina: “Ora serve prendere punti, ma io sono seriamente preoccupato non della Serie B, ma del calcio non giocato, perché vedo la società assente, il presidente non lo senti, le chiacchiere sono molteplici e speriamo non vere, il direttore Ferrari è stato duramente contestato, a dimostrazione del fatto che questa piazza si è stancata, ma da anni, non c’è più fiducia.

Pradè si è frustato da solo, chi scende nello spogliatoio? Ferrari? Non lo so, non credo possa farlo Pradè dopo quello che ha detto, ma ripeto, sono preoccupato per il futuro della Fiorentina, quindi per l’anno prossimo, bisogna prendere due uomini di calcio, non solo il direttore sportivo, perché non credo che Pradè rimanga, ma a quel punto chi lo sceglie? Rimangono tutti i calciatori? Allora servirà un’altra ennesima rivoluzione.

Pioli lo stimo, ma non capisco le conferenze stampa che fa e quello che dice, come i miglioramenti che lui vede, ma nessuno gli dà una mano, e non so chi possa venire al suo posto”.