Monti: "Nico? Mi dà sui nervi che voglia andare via a tutti i costi. Ma lo capisco, vuole fare il salto"

Lo speaker ed opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi anche su Gudmundsson e Nico Gonzalez: "Gudmundsson? È nostro,...

Lo speaker ed opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi anche su Gudmundsson e Nico Gonzalez: "Gudmundsson? È nostro, c'è un tira e molla ma credo che alla fine arrivi. Portiere? Secondo me Palladino non doveva dirlo che voleva cambiarlo. Anche per sostituire Terracciano, comunque, la Fiorentina è in ritardo. Nico Gonzalez? Mi dà sui nervi che voglia andare via a tutti i costi. Capisco però che vuole fare un salto di qualità. Juventus e Atalanta sono lontane dalla Fiorentina al momento. Se i viola volessero fare un salto di qualità vero terrebbero anche Nico Gonzalez. Kean? Avrei voluto un centravanti che non fosse una scommessa. Però con dietro Gudmundsson-Nico Gonzalez-Colpani potrebbe essere un attacco formidabile".

PEDULLÀ: “IERI SERA SONO ANDATI AVANTI MOLTO BENE I DISCORSI PER GUDMUNDSSON ALLA FIORENTINA”

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