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Monti: “A Verona la Fiorentina ha fatto una rapina senza passamontagna, non confermerei Vanoli”

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Monti: “A Verona la Fiorentina ha fatto una rapina senza passamontagna, non confermerei Vanoli”

Redazione

7 Aprile · 21:32

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 21:32

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#FiorentinamontiPaolo Vanoli

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Il punto di vista di Gianfranco Monti sulla vittoria della Fiorentina a Verona e sulla possibile conferma di Vanoli nella prossima stagione

Ospite de “Il Pentasport” di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha parlato della soffertissima vittoria della Fiorentina raccolta sul campo dell’Hellas Verona.
Ecco le parole del comico toscano:

“Sono davvero soddisfatto per la partita di sabato. Abbiamo giocato male, senza mai tirare in porta, eppure siamo riusciti a vincere: una vera e propria “rapina” senza passamontagna. Me la sono goduta, c’è poco da aggiungere.
A De Gea e Fagioli darei un 8 pieno. Sono punti preziosissimi. Non mi sento del tutto tranquillo, ma sicuramente più sereno rispetto a prima. Il percorso europeo è affascinante e potrebbe aprire scenari molto interessanti, portando a un progetto diverso, con nuove idee. Per questo non bisogna assolutamente mollare questa competizione.
Onestamente, però, tutto questo grande gioco nella Fiorentina faccio fatica a vederlo: mi sembra più una squadra che si affida ai singoli. Spero che i giocatori comprendano quanto sia importante la partita di giovedì, perché rappresenta una grande occasione. L’intensità degli avversari si può intuire anche da giocatori come Solomon e Harrison, arrivati dall’Inghilterra a gennaio. Il secondo non mi convince molto, ma ha le classiche caratteristiche del calciatore inglese.”

Su Vanoli:
Anche nel caso in cui si riuscisse a vincere la coppa, non cambierei opinione su Vanoli. Gli sarò sempre grato e continuerà ad avere la mia stima e il mio rispetto, ma per la prossima stagione credo sia necessario voltare pagina.
Mi aspetto un cambiamento, una situazione nuova in casa Fiorentina. Confermare Vanoli, a mio avviso, significherebbe accontentarsi, mentre servirebbe qualcosa di diverso per fare un salto di qualità.”

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