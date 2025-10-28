Monti netto: “Contro il Bologna la Fiorentina ha giocato in 12. Si facciano giocare Fortini e Ndour”

Il noto tifoso della Fiorentina, Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina in vista della gara con l’Inter: “La speranza c’è ma te la tolgono, speriamo di portare via un punto, ma servirebbe giocare bene contro una delle due più forti del campionato. Contro il Bologna la Fiorentina ha giocato in dodici, Dodò non ha colpito con la mano involontariamente, se è mano è mano anche se è un pò staccata dal corpo”.

Sulle gerarchie: “Io farei giocare Fortini immediatamente, ho una stima inverosimile per Gosens ma adesso farei giocare un giovane come Fortini, o anche uno come Ndour, al quale troverei un posto in campo. Non mi sembra che tu abbia Modric, Loftus-Cheek o altri a centrocampo, e questo denota i problemi che il centrocampo. Mi sento di dire che hai già abbandonato il campionato, perché si sta già parlando di arrivare il prima possibile ai quaranta punti e poi la Conference la prenderei come stimolo legato al fatto di giocare in Europa”.