Monti sicuro: “Fai di tutto per andare nelle coppe e poi non le giochi? Giovedì metterei i migliori”.

E’ intervenuto a Radio Bruno l’opinionista Gianfranco Monti. Queste le sue parole sulla vittoria di Como: “La Fiorentina ha giocato la partita perfetta, non perché è stata bella, ma perfetta per uscire da questa situazione terribile. Perfetta perché l’hai giocata sporca, perché in certi momenti il Como la avuto più possesso palla. La Fiorentina ha giocato bene, è entrata in campo con la mentalità giusta. Mi sono piaciuti tutti, chi più chi meno. In partite come questa non ci deve essere nessuno sotto la sufficienza.

Su Kean: “Nonostante non abbia brillato nel primo tempo, si è dedicato alla squadra e ha messo spirito di sacrificio”.

Sull’assenza di Gudmundsson e sul fatto che la Fiorentina giochi meglio senza: “Non sono d’accordo, io Gudmundsson me lo tengo. Meglio averli tutti e avere la possibilità di scegliere. Una volta che scegli se farli giocare o no, quello è un altro discorso. Non avercelo per me è peggio “.

Sulla Conference League: “Sto tornando ad essere positivo sulla salvezza della Fiorentina, voglio uscirne il prima possibile. E magari fra un mese la Conference ti può tornare bene. E’ una partita da giocare. Fai di tutto per andare nelle coppe e poi che fai? Non le giochi?

Monti prosegue la sua analisi: “I giocatori vogliono giocare le coppe. Devono fare tutte e due, Serie A e Conference. Non vorrei tornare via con zero punti ma con la possibilità di passare il turno. Io giovedì metterei la mia squadra migliore”.