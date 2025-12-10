Monti: “Da Vanoli mi aspettavo di più, la conferenza stampa è stata sconcertante”

A Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina: “La conferenza stampa mi ha messo in confusione perché vedo gente troppo tranquilla rispetto alla situazione. Non dovrebbero avere paura, ma un minimo di serietà e di attenzione sarebbe ovvio e questo mi ha colpito perché mi aspetto di più da Vanoli a livello caratteriale e di motivazioni proprio nello spogliatoio. Deve cominciare a mettere delle persone a sedere perché così si va da poche parti e non possiamo continuare nello stesso modo, Vanoli ci deve mettere prontamente le mani.”

Prosegue: “Vanoli può prenderci in giro in conferenza quanto vuole oppure comincia a mettere fuori diversi senatori che non meritano di giocare ed è quello che vorrei vedere da lui perché credevo fosse carismatico e più di polso, invece al momento non sta cambiando nulla perché sono proprio i giocatori più quotati a rendere di meno visto che De Gea e Kean hanno sbagliato molto, ma da domani bisogna cambiare musica.”

Su Ranieri: “Non può fare il capitano perché vediamo Gosens che parla prima della partita e non lui, alla curva si rivolge Dzeko e non lui, ma com’è possibile!? Non può fare qua la scuola per diventare un buon capitano.”