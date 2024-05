Monti: “Italiano aveva chiesto Milik, Scamacca o un centravanti tedesco. Nzola l’unico prendibile”

Lo speaker radiofonico Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno dei temi di attualità di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Non è vero che Italiano voleva solo Nzola o a chiesto Nzola, in realtà Italiano aveva chiesto Milik da anni ma lui in questo caso non è voluto venire, voleva Scamacca o un centravanti tedesco di cui adesso non ricordo il nome. Nzola era semplicemente l’unico prendibile con quei soldi, l’alternativa sarebbe stata Dia ed a quel punto hanno scelto Nzola. Sono anche convinto che se andassi oggi da Italiano lo svernicerebbe Nzola, non è mica contento di quanto ha fatto Con questa squadra anche se venisse Klopp le cose non cambierebbero, i giocatori sono questi, non faresti tanto meglio rispetto ad ora”

LA FIORENTINA VA SU COLPANI? LE ULTIME