Colpani si prepara per una big. Fiorentina, Lazio e Juventus sulle tracce del centrocampista brianzolo

A novembre i media lo hanno accostato più volte alla Fiorentina, ma ora ad Andrea Colpani, giocatore del Monza, ci pensa, in maniera concreta, la Lazio per sostituire Luis Alberto. Lo spagnolo infatti ha già annunciato, in diretta tv, di voler lasciare la formazione biancoceleste, con il club romano che non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire a zero, tuttavia nel frattempo si è messa a cercare un sostituto. L’obiettivo numero uno, come riporta il Messaggero, oggi sembra essere proprio il centrocampista del club brianzolo, che nei mesi scorsi si è guadagnato anche le belle parole di Antognoni che ha detto di rivedersi in lui. La Fiorentina (prima) e la Lazio (ora), non sono gli unici club estimatori del giovane talento italiano, visto che oltre al club capitolino, ci pensa pure la Juventus. L’attuale valutazione del centrocampista biancorosso è di 15 milioni di euro (dati Transfermarkt).