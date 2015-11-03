Notizie Andrea Colpani Fiorentina

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Colpani: "Avevo bisogno di sbloccarmi ora sto bene, a Firenze sono stato fuori 5 mesi ed è stata dura"

14 novembre 2025 21:34

Colpani si prepara per una big. Fiorentina, Lazio e Juventus sulle tracce del centrocampista brianzolo

01 maggio 2024 19:02

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