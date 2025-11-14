Colpani: “Avevo bisogno di sbloccarmi ora sto bene, a Firenze sono stato fuori 5 mesi ed è stata dura”

Il centrocampista del Monza Andrea Colpani parla ai microfoni dei giornalisti dopo l’allenamento aperto al pubblico di quest’oggi.

Ecco le parole dell’ex giocatore della Fiorentina raccolte da tuttomonza.it

“È sempre bello avere i tifosi vicino e quando le cose vanno bene è ancora meglio”.Si ride e si scherza, c’è un bel gruppo e fa piacere farlo vedere. Fisicamente sto bene, sono contento e in campo si è visto. Avevo bisogno di sbloccarmi e segnare, speriamo che sia il primo di tanti e che ci aiuti a raggiungere l’obiettivo”.

Sulle sue condizioni fische:

“Lo scorso anno sono stato fuori cinque mesi per un problema importante. È stata dura e poi quest’anno uno stiramento mi ha nuovamente rallentato. Ora sono a posto e tornerò a stare sempre meglio”.

Colpani poi parla del gruppo e del tecnico Paolo Bianco:

“Abbiamo creato un grande gruppo, la base c’era già gli anni scorsi, i nuovi sono entrati bene e si è creata una bella sintonia, si sta vedendo in allenamento e in campo. Mi trovo veramente bene con il nuovo mister, l’impatto è stato positivo. Si tratta di una brava persona e anche in campo ci dà delle bellissime idee e ci prepara bene alle partite, sono contento di come ci sta guidando in questa prima fase”.