Monti perplesso: “Casi come Torreira succedono ovunque, è la gestione di Commisso che non convince”

Gianfranco Monti, opinionista e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del caso tra Lucas Torreira e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non c’è verso di stare tranquilli un attimo. Sabato sera ero sereno, sono andato a dormire e la mattina dopo spunta la notizia di Torreira. Non mi sono goduto nulla. Credo che queste cose succedano dappertutto e da molto tempo, è il modo in cui vengono gestite che mi lascia perplesso. Non credo che sia esploso tutto appena prima della Juventus. Non ne sappiamo nulla, magari ha avuto un diverbio con Italiano, ma la gestione del caso non mi convince. Non ho capito da tifoso perché non approfittare di occasioni quando se ne hanno le risorse, come nel caso di Berardi. A Firenze siamo diversi, non migliori, diversi, e se vediamo arrivare uno sconosciuto ci domandiamo subito chi è: la pazienza è poca. Se è un fenomeno, invece, ci si cosparge il capo di cenere, ma non abbiamo la mentaità di Bologna o Atalanta, c’è poco da fare”.

LEGGI ANCHE: