Monti: "Kean è il miglior attaccante in maglia viola dopo la partenza di Vlahovic"

Il noto conduttore radiofonico ha commentato la situazione attuale all'interno del mondo Fiorentina dopo le sfide in campionato

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti che ha commentato la situazione in casa viola: "Non possiamo avere pazienza, ce lo dice il campionato, le partite passano veloci e devi fare punti per reggere il passo delle altre. Hai buttato via già tanti punti che dovevi aver conquistato quindi è un problema. Per me è la conseguenza di un mercato non ambizioso anzi."

Su Kean: "Ammetto che avevo tanti dubbi su di lui perché non giocava e non segnava da tanto invece devo dire che mi sta impressionando, ha forza, è esplosivo credo che sia il miglior attaccante in maglia viola dai tempi di Vlahovic. Kean è un animale".

Sul centrocampo: "Arrivi che non mi entusiasmano, niente di che sono sincero. Sono acquisti da buona squadra e basta. Mi fa piacere siano arrivati ma non mi sembrano giocatori in grado di alzare il livello."

Su Palladino: "Non sta trasmettendo ancora la sua idea, lui ha in testa un calcio di un certo tipo però per ora non abbiamo visto niente. Le partite contro il Puskas sono state surreali. Doveva fare meglio, ho fiducia in lui perché ha carattere".

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