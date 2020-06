Gianfranco Monti, speaker radiofonico e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Da Iachini vorrei vedere una Fiorentina più brillante, capace di produrre bel gioco. La squadra non è scarsa può nascere un percorso divertente a salvezza avvenuta. Aquilani dice di non aver mai conosciuto un tecnico pignolo come Beppe. Lavora tantissimo sul campo anche senza palla, a provare schemi”