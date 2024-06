Sentite Monti: “Castrovilli o Bonaventura? Punto su Gaetano. Un giocatore così lo paghi almeno 15 milioni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Monti, ha così parlato della situazione in casa Fiorentina, soffermandosi anche sulle situazioni di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura: “Preferisco puntare più su Gaetano che su Jack. Immagina pescare sul mercato un giocatore del genere; quanto lo paghi? Non meno di 15 milioni. Il suo rinnovo, se in buona condizione, diventa fondamentale. A Bergamo ho visto un giocatore in netta ripresa. Poi sul discorso Palladino, c’è da valutare la questione modulo. Il mercato ci darà tutte le risposte”

SKY SPORT: “PALLADINO È TORNATO AL VIOLA PARK PER LA FIRMA, INIZIA LA SUA AVVENTURA CON LA FIORENTINA”