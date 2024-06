Sky Sport: “Palladino è tornato al Viola Park per la firma, inizia la sua avventura con la Fiorentina”

Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo l’accordo definitivo raggiunto nella giornata di ieri, l’ormai ex allenatore del Monza firmerà un contratto con la squadra toscana fino al 2026. Nella mattinata di oggi, 4 giugno, Palladino è arrivato al Viola Park, come raccolto dal video girato da Luca Cilli di Sky Sport, quartier generale della Fiorentina, pronto a iniziare la propria avventura nella nuova società. In giornata sono attese firma e ufficialità. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

