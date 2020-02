Il noto tifoso viola Gianfranco Monti ha analizzato la situazione in corso ai microfoni di Radio Bruno: “Malgrado la sconfitta con l’Atalanta voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Iachini? Lo hanno preso per arrivare ad una salvezza tranquilla, ma non so se resterà anche l’anno prossimo. Drago? Non mi dispiace, non prenderei un altro al suo posto, il problema non è il portiere. La questione è non farsi schiacciare come è successo nell’ultima gara. Così non va bene”.