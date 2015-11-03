Notizie Drago Fiorentina

Drago: "Per Pioli è stato difficile tornare in Italia. In Arabia la pressione è minore e i giocatori scadenti"
16 novembre 2025 16:06
Monti: "Viola, bicchiere mezzo pieno. Drago non si tocca, Iachini non so se resta anche l'anno prossimo"
10 febbraio 2020 15:53
Drago monumentale e panchina corta: la Fiorentina si salva. Paura per Castro, quanto manca Ribery
26 gennaio 2020 15:46
Drago: "Florenzi sarebbe perfetto per i viola. Lasciare la Roma sarebbe una liberazione"
13 novembre 2019 14:53
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