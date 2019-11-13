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Drago: "Florenzi sarebbe perfetto per i viola. Lasciare la Roma sarebbe una liberazione"

Intercettato dall'emittente Lady Radio l'ex tecnico del Crotone Massimo Drago, ha parlato del possibile passaggio di Florenzi in maglia viola. Ecco le sue parole:"Florenzi negli anni è stato penalizza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 14:53
Drago: "Florenzi sarebbe perfetto per i viola. Lasciare la Roma sarebbe una liberazione" -
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Intercettato dall'emittente Lady Radio l'ex tecnico del Crotone Massimo Drago, ha parlato del possibile passaggio di Florenzi in maglia viola. Ecco le sue parole:
"Florenzi negli anni è stato penalizzato dal ruolo: è molto bravo in ognuno ma non spicca in nessuno. Non ha ancora trovato un ruolo primario, da terzino devo dire mi pare limitato delle potenzialità. Lui da romano a Roma, non è stato mai considerato il degno sostituto con la fascia che fu dei predecessori, avrebbe potuto dare più il suo contributo per i giallorossi. I tifosi della Roma non riconoscono in Florenzi il capitano e successore di Totti e De Rossi e gli preferiscono Pellegrini. Lasciare la Roma? Mi immagino sarebbe una liberazione per lui potersi esprimere in una piazza diversa da Roma. Sia la società che il giocatore sanno qual è la soluzione più adatta. Alessandro, anche a causa degli infortuni, non sta rendendo come potrebbe. Florenzi in viola? Vedrei bene un giocatore come lui alla Fiorentina, li c'è una piazza che vive con grande attaccamento alla maglia".

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