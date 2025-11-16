16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:21

Drago: “Per Pioli è stato difficile tornare in Italia. In Arabia la pressione è minore e i giocatori scadenti”

Massimo Drago commenta il complicato avvio stagionale della Fiorentina, sottolineando le difficoltà di Pioli al rientro in Italia

L’allenatore Massimo Drago è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare, tra le altre cose, di Fiorentina: “Una sorpresa in negativo vedere la Fiorentina in quella situazione di classifica ma c’è tempo per recuperare. Si è cambiato registro e si è scelto Vanoli che ha il temperamento giusto perciò serviva uno così alla squadra viola. Col Como mi è sembrata una squadra sfilacciata e gli altri trovano spazi. La Fiorentina dunque deve ritrovare compattezza”.

Su Pioli: “Quando si è fuori e si lavora in un contesto con meno pressione e giocatori più scadenti riabituarsi al campionato italiano per me non è facile”.

Conclude: “La Fiorentina ora deve pensare solo uscire da questa situazione poi si può passare a programmare un futuro più roseo, ma non essendo abituata a trovarsi in questa situazione la Fiorentina fatica a tirarsi fuori”.

 

