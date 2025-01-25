Monti: "La Lazio, negli ultimi anni, è di un altro livello rispetto alla Fiorentina anche per i trofei vinti"

Il noto speaker radiofonico e tifoso viola ha espresso il suo parere per quanto riguarda la gara di domani

A Radio Bruno ha parlato il noto speaker radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti che si è soffermato sui temi più caldi del momento della Fiorentina: "Volevo Luiz Henrique perché era affascinante come suggestione ed era il classico giocatore che intrigava perché non lo conoscevamo e sembrava un incredibile acrobata del pallone. Purtroppo abbiamo capito che non eravamo vicini anche perché se offri 20 e ti chiedono 30, allora è dura chiudere l'affare. Da una parte però sarebbe stata una bella scommessa perché non avresti saputo come metterlo in rosa dato che hai già Valentini come incognita dal Sudamerica."

Sul mercato: "Il Presidente aveva fatto sognare con le sue parole, però ad oggi non abbiamo un riscontro reale con i fatti. Ho sentito parlare di Champions, ma io non ci ho mai creduto perché non siamo minimamente pronti per queste zone. Testa bassa e pedalare."

Sulla Lazio: "Squadra forte, una realtà consolidata del campionato anche molto più di noi visto che è sempre tra le prime 6 con costanza. Parliamo sempre di una grande Atalanta, ma anche loro sono tanta roba. Da tanti anni vanno in Europa, fanno ottime stagioni e vincono anche dei trofei che non hai tu. La Lazio è un modello a tutti gli effetti e fa paura."

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