Monti: “Che bello vedere Gasperini rosicare in diretta tv con il labbrino. Rigori tutti giusti”

Il noto tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Che goduria è stato vedere Gasperini lamentarsi a fine partita in diretta tv con il labbrino, anche il direttore generale Marino aveva il labbrino che gli tremava mentre si lamentava di alcuni episodi. Ma era tutto giusto, perchè i rigori c’erano tutti e tre. Sul primo rigore il difensore dell’Atalanta tocca nettamente la palla con la mano. Non siamo da Champions League ma stiamo facendo molto bene e potevamo fare anche altri gol. Biraghi? Non bisogna attaccarlo anche se ha fatto una partita discreta” conclude Monti.

