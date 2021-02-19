Monti: "Ci sono stati molti ritorni tra panchina e dirigenza"

Il giornalista ha parlato prima della partita della viola con lo Spezia.

Il giornalista, Gianfranco Monti, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: "Tornando indietro negli anni, le facce viste tra la panchina e nella dirigenza della Fiorentina sono sempre le solite. Soprattutto dal terzo anno dei Della Valle ad oggi ci sono stati molti, forse troppi, ritorni. Non è una mia intenzione mancare di rispetto a Prandelli o Pradè, ma adesso vorrei vedere volti nuovi in azione. Mi auspico una programmazione ambiziosa ed idee innovative. Alla Fiorentina serve una ventata d’aria fresca, questo è il sentimento mio e di molti tifosi gigliati".

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